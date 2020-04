RSA e famiglie: 3200 mascherine

Distribuite alla casa di riposo 'Sant'Edoardo' ed ai nuclei familiari di Turbigo. In programma una nuova distribuzione per le famiglie ed anche un supporto ai medici del paese.

In tutto 3200 mascherine: sono quelle che, nei giorni scorsi, il Comune di Turbigo, assieme alla Protezione Civile, ha portato alla RSA 'Sant'Edoardo' ed alla famiglie del paese. Poi, a breve, ci sarà una nuova distribuzione, ancora ai nuclei familiari turbighesi. "Un'ulteriore iniziativa a sostegno e vicinanza della nostra casa di riposo in questo delicato e difficile perriodo - scrive il sindaco Christian Garavaglia - Inoltre, abbiamo in programma una nuova consegna a domicilio dei dispositivi di protezione individuale ancora a tutte le famiglie di Turbigo, vi aggiornerò sulla data. In ultimo, non ci dimentichiamo dei medici: anche per loro ci sarà un supporto".

