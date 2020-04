La comunità dei giovani

Tutti insieme, raggruppati in una foto, a esporre un cartellone dalla scritta inequivocabile: "Siamo comunità". I ragazzi dell'oratorio San Tarcisio Martire di Dairago.

Tutti insieme, raggruppati in una foto, a esporre un cartellone dalla scritta inequivocabile: "Siamo comunità". I ragazzi dell'oratorio San Tarcisio Martire di Dairago non vedono l'ora di ritornare a profondere l'impegno nella realtà che li ha visti crescere, nella socialità e nella responsabilità, e lanciano un messaggio preciso: vogliono farlo sentendosi comunità e per la comunità. E per questo hanno preso parte a un corso di formazione con il Pontificio istituto missioni estere. E ora desiderano mettere a frutto copiosamente e con reale slancio di cuore quanto hanno ricevuto profondendo per la realtà oratoriana un impegno rinnovato in quantità e qualità. Ma il punto è: quando si potrà fare, vista l'emergenza COVID-19? E' lo stesso oratorio a chiederselo sul suo profilo social: "Attendiamo le news da chi ci governa e dalla diocesi - scrivono - per capire in che modalità questa comunità di adolescenti potrà svolgere il servizio di animazione". E comunque vada, un'idea l'hanno chiara: "Una cosa è certa - proseguono - non ce ne staremo con le mani in mano e saremo creativi e, per quanto possibile, coinvolgenti". I giovani di Dairago sono pronti a spendersi, insomma, nella crescita e nell'aiutare a crescere. E contano che vi siano quanto prima le condizioni per ritornare a declinare questa loro voglia di impegno nella quotidianità.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro