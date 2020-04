COVID-19 Castano: due nuovi casi di positività

Altre due persone sono risultate positive al Coronavirus. Una è residente in città, l'altra, invece, non è domiciliata a Castano. La comunicazione del sindaco.

Due nuovi di positività al Coronavirus, purtroppo, a Castano. A comunicarlo, come sempre, è il sindaco Giuseppe Pignatiello nel consueto aggiornamento quotidiano. "Una persona non è domiciliata in città, quindi che è residente da noi, ma non vive qui in questo momento - dice il primo cittadino - La seconda, invece, risiede in paese. Perché faccio questa distinzione? Perchè voglio chiarire alla popolazione come l'importanza del nostro lavoro e della responsabilità che stiamo avendo nei comportamenti corretto sia fondamentale per poter uscire da questa situazione. La condizione non è delle migliori, sicuramente ci saranno ancora delle difficoltà, ma certo è che i numeri si stanno riducendo. La strada è lunga, però insieme usciremo anche dal periodo".

