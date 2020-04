RSA Turbigo: 18 morti ad aprile

Il sindaco fa il punto sulla situazione nella casa di riposo: "Non sono a conoscenza della causa del decesso di tutti, in alcune situazioni vi era tampone COVID-19 positivo, in altre no".

"Non è facile fare una comunicazione come questa, perché vengono chiamati in causa affetti, sentimenti, legami familiari. Credetemi quando parlo di decessi mi viene difficile parlare citando dei numeri... perché ogni persona che viene a mancare è una profonda perdita e una sofferenza per la famiglia e per la comunità". Inizia, così, il messaggio del sindaco di Turbigo, Christian Garavaglia, sulla sua pagina Facebook. Un aggiornamento su quella che è stata ed è, oggi, la situazione alla RSA 'Sant'Edoardo', per rispondere anche alle domande che gli sono pervenute. "Cercherò di essere il più preciso possibile - continua - Ho chiesto all'Ufficio Anagrafe di fornirmi le informazioni aggiornate. Nei primi tre mesi dell’anno si è registrata una situazione molto simile al primo trimestre del 2019, infatti: a gennaio 2020 sono mancate 2 persone (nel 2019 erano state 5), a febbraio 2 (come l'anno precedente), mentre a marzo sono state 6 le persone che ci hanno lasciato (2 nello stesso mese del 2019). È evidente che aprile, purtroppo, presenta una criticità, infatti fino ad ora se ne sono andati 18 ospiti. Ho una nota importante da aggiungere: non sono a conoscenza della causa del decesso di tutti, in alcune situazioni vi era tampone COVID-19 positivo, in altre no; non mi è dato avere altre informazioni in merito, nel pieno rispetto della privacy di ciascuno. Spero di non aver turbato la sensibilità di nessuno; ho solo l'intenzione di fornire informazioni e risposte in piena trasparenza. Aggiungo solamente un sentito e sincero augurio: che la situazione possa migliorare, che questa emergenza possa terminare al più presto e che tutto si possa rasserenare". Da sottolineare, infine, che, allo stato attuale, sono 23 in totale i casi di positività al Coronavirus alla casa di riposo turbighese.

