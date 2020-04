'Bella Ciao' dai balconi

In tutta Italia alle ore 15, invitiamo tutti ad esporre dalle finestre, dai balconi il tricolore e ad intonare 'Bella Ciao'.

Per il 75° anniversario della liberazione dell'Italia dal nazi-fascismo, a causa delle limitazioni dovute al Covid-19, festeggeremo per la prima volta senza la presenza dei cittadini.

Pur nella drammatica situazione di emergenza sanitaria, economica e sociale che stiamo vivendo, causata dalla pandemia di coronavirus, non dimentichiamo questo importante anniversario che ci ha permesso di tornare alla democrazia.

A Casorezzo si è svolta la benedizione alle ore 11 al Monumento ai caduti, con il Sindaco e il Presidente Anpi che hanno depossto una corona d'alloro.

In tutta Italia alle ore 15, aderendo all'appello della Presidenza e della Segreteria nazionali ANPI , invitiamo tutti ad esporre dalle finestre, dai balconi il tricolore e ad intonare Bella ciao.

"Chiediamo perciò alle associazioni, ai sindacati, a partiti, ai movimenti che si riconoscono nei valori e principi della Resistenza, dunque della democrazia e della Costituzione, di aderire al flash mob".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro