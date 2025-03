A scuola di Educazione Civica

La sala civica Giorgio Ambrosoli di Casorezzo ha accolto l'avvio del progetto di educazione stradale a beneficio dei ragazzi della Scuola Primaria organizzato da comune, scuola e Comando di Polizia Locale.

Oggi a piedi, in bici o su un monopattino. Domani, magari, a bordo di una quattroruote. In ogni caso, il concetto è uno e chiaro: qualunque sia il mezzo di locomozione usato, è essenziale portare sempre con sè le norme del Codice della Strada e, soprattutto, applicarle. La sala civica Giorgio Ambrosoli di Casorezzo ha accolto l'avvio del progetto di educazione stradale a beneficio dei ragazzi della Scuola Primaria organizzato da comune, scuola e Comando di Polizia Locale. "E' sempre bello andare a scuola a piedi, in bici, con il monopattino o qualunque altro mezzo - spiega il comune in una nota - ancora di più quando si è in compagnia dei propri amici, anche se i ragazzi sono ancora spesso accompagnati da un adulto, è giusto che inizino a conoscere il codice della strada, un insieme di regole che aiuta tutti noi a muoverci nelle vie della città senza far male a nessuno e aiuta a viaggiare in totale sicurezza e permette a chi ci sta intorno di vivere la strada senza correre rischi". I ragazzi saranno poi coinvolti in un'esercitazione pratica.

