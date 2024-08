Pubblico e privato per le persone in difficoltà

Pubblico e privato a braccetto, nel nome dell'aiuto alle persone in difficoltà. A Casorezzo alcuni imprenditori si sono resi disponibilii a finanziare un mezzo a disposizione dell'ufficio servizi sociali del Comune.

Pubblico e privato a braccetto, nel nome dell'aiuto alle persone in difficoltà. A Casorezzo alcuni imprenditori si sono resi disponibilii a finanziare un mezzo a disposizione dell'ufficio servizi sociali del Comune. Tutto questo grazie al rinnovo di una convenzione con la Cooperativa Astra. "Grazie a diversi imprenditori illuminati - commenta il sindaco Rosella Giola in una nota - che hanno compreso l'importanza di partecipare al bene della comunità e hanno consentito di rinnovare per altri quattri anni la convenzione con la Cooperativa Astra".

