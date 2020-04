Il PC... te lo presta la scuola

Emergenza Coronavirus, scuole chiuse e lezioni online: ma, purtroppo, alcuni studenti avevano difficoltà con i computer. E, allora, ecco che glieli ha forniti l'istituto comprensivo.

Lezioni, compiti, interrogazioni... c'è l'emergenza Coronavirus, gli istituti scolastici sono chiuse e allora si fa tutto online. Ma se il computer non ce l'ho? Nessun problema, ci pensa direttamente la scuola. Quando l'aiuto ed il sostegno passano da piccoli e semplici gesti, però fondamentali in un periodo complesso come quello che stiamo vivendo. E, così, ecco che, appunto, il Comprensivo 'Falcone e Borsellino' di Castano Primo, proprio per venire incontro il più possibile a quegli alunni che, purtroppo, erano sprovvisti o avevano difficoltà con il PC, si è, subito, attivato per recuperarne diversi e metterli a disposizione di questi ragazzi. Computer, insomma, trovati e pronti e, adesso, come farli recapitare? Beh... chi meglio poteva svolgere questo ruolo se non i volontari della Protezione Civile, fin dal primo giorno in campo a fianco della popolazione. Detto, fatto, dunque. "I PC saranno temporaneamente utilizzati dai giovani delle scuole - spiega il sindaco Giuseppe Pignatiello - Grazie di cuore all'istituto comprensivo castanese per il bellissimo gesto ed alla nostra Prociv per la sempre grande disponibilità. Una luce in più in un momento complicato".

