"Dai ragazzi per i ragazzi", quando "Insieme si può fare la differenza e garantire a tutti i giovani un diritto fondamentale: l’istruzione". Così ecco che il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Castano, utilizzando i fondi raccolti dalle precedenti attività sta promuovendo una raccolta materiale scolastico solidale di uso quotidiano (diari, quaderni, cancelleria, righelli, ecc...) per i due plessi della scuola secondaria di primo grado che ne necessitano. Chi volesse contribuire, lo potrà fare nelle seguenti attività commerciali della città: Bar Impero, Cristallerie Panda, Ecostore, Enoteca Gavioli, Erboristeria Chicche di Salute, Farmacia Giovanninetti e La Vineria. “Un piccolo gesto, un grande aiuto per il futuro!”, come hanno scritto sul volantino di presentazione della proposta.

