Rifiuti 25 aprile e 1 maggio

ASM, l’Azienda Speciale Multiservizi del Magentino, avvisa i cittadini che, in occasione delle festività del 25 aprile 2020 (Anniversario della Liberazione d’Italia) e del 1° maggio 2020 (Festa dei Lavoratori), nei Comuni soci di Robecco sul Naviglio e Santo Stefano Ticino, in cui gestisce direttamente il servizio di igiene ambientale, la raccolta porta a porta dei rifiuti avverrà regolarmente come da calendario. Pertanto, la raccolta dell’indifferenziato e della frazione organica si effettuerà, come previsto, il 25 aprile a Santo Stefano Ticino e il 1° maggio a Robecco sul Naviglio. Mentre in tali giornate resteranno chiuse le PRD (Piattaforma Raccolta Differenziata).

Nei propri Comuni soci, in cui il servizio di raccolta rifiuti è effettuato dalla società partecipata AEMME Linea Ambiente, si segnala che: a Magenta gli operatori saranno regolarmente in servizio sabato 25 aprile. Mentre le raccolte di umido, secco, carta, plastica e vetro previste per venerdì 1° maggio saranno posticipate a sabato 2 maggio, in aggiunta ai servizi già previsti a calendario in questa giornata; a Marcallo con Casone, invece, i servizi di raccolta si svolgeranno regolarmente sabato 25 aprile. Mentre le raccolte di venerdì 1° maggio di vetro e plastica saranno anticipate a martedì 28 aprile.

