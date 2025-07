Un Weekend da Favola

Omaggio alla Pimpa “cinquantenne”, spettacoli e allestimenti unici per un fine settimana dedicato alla fantasia, per grandi e piccini.

Fine settimana dedicato ai più piccoli e alla fantasia, il Weekend da favola è da anni appuntamento molto apprezzato e anche quest'anno offrirà un ricco calendario di eventi. Da venerdì 18 a domenica 20 luglio Santa Maria Maggiore sarà palcoscenico per allestimenti favolosi e appuntamenti dedicati ai più piccoli e alle famiglie. In più, per celebrare i 50 anni della Pimpa, in tutto il centro storico verranno allestite colorate scenografie dedicate alla simpatica cagnolona a pois rossi creata da Altan, cui sarà dedicato anche uno spazio giochi e lettura all'interno della Serra della Casa del Profumo.

Ecco il programma completo della manifestazione:

Venerdì 18 luglio

ore 17 nel Parco di Villa Antonia

Spettacolo di magia con Alessandro Malandra

In caso di maltempo (o previsioni di maltempo) lo spettacolo sarà trasferito al Teatro Comunale.

ore 21 nel Parco di Villa Antonia Dottori, trichechi e rotelle

Lettura animata con videoproiezione per bambini dai 5 ai 10 anni, con Biagio Bagini

In caso di maltempo (o previsioni di maltempo) la lettura animata sarà trasferita nella Sala Mandamentale del Centro Culturale Vecchio Municipio (Piazza Risorgimento)

Sabato 19 luglio

Ore 10 nell’ambito di Musica da bere DANZA visita guidata (da Malesco) con la guida escursionistica Arianna Bertoni all’Azienda Agricola Evergreen a Villette, per raccogliere le fragole coltivate in Valle Vigezzo e assistere alla performance artistica di Sara Tadina.

Costo € 10 a persona. Prenotazione obbligatoria presso l’ufficio turistico della Pro Loco, in Piazza Risorgimento a Santa Maria Maggiore.

Ore 17.30 nel Parco di Villa Antonia “Il circo dei bambini”

Spettacolo a tema circo a cura de Il Teatrino dell’Es (BO), nell’ambito del Festival Terra e Laghi di Teatro Blu. In caso di maltempo (o previsioni di maltempo) lo spettacolo sarà trasferito al Teatro Comunale.

Domenica 20 luglio

Ore 17.30 nel Parco Villa Antonia “Favole al telefono” con Angelo Scarafiotti

Spettacolo dedicato a Gianni Rodari e alle sue più belle pagine creative, a cura di Assemblea Teatro (TO), nell’ambito del Festival Terra e Laghi di Teatro Blu.

In caso di maltempo (o previsioni di maltempo) lo spettacolo sarà trasferito al Teatro Comunale.

