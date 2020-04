'Il Gigante' al servizio dell'utenza

Una grossa realtà del territorio: cosa è cambiato nella gestione dei clienti, quali prodotti sono in vendita, i giorni con maggior o minor afflusso per accedervi. Alcune curiosità da segnalare.

Una realtà di primo piano per Castano Primo e l'intero territorio, che anche in questa situazione di emergenza ha saputo adattarsi fin dal primo momento. "Fin dal primo momento abbiamo adattato personale e gestione degli accessi secondo le normative - ci spiega Guido Marcolongo, responsabile de 'Il Gigante ' di Castano Primo, che contribuì ad aprire nel 2005 - accessi contingentati, verifica della temperatura, monitoraggio dei clienti tra i vari reparti. Tutto il personale ha risposto con grande professionalità".

Come da decreto, alcuni reparti sono stati chiusi: "La parte dei casalinghi, tranne alcuni prodotti di necessità spostati all'ingresso - ci spiega - e tutto il piano superiore nei weekend, oltre alla parte giochi e altre attività per non creare concorrenza con altri negozi chiusi per legge".

"Abbiamo introdotto segnaletica distanziatrice a terra e cartelli per indirizzare e mantenere il metro tra le persone - commenta Maurizio Pozza, dell'area manager de 'Il Gigante' - così come i plexigas alle casse che sono state aperte in modalità alternata per garantire la distanza anche tra cassiera e clienti".

Ma cosa è cambiato nel concreto e quali sono state le esigenze della gente?

"Abbiamo avuto il 'boom' della spesa online - spiega Guido Marcolongo - siamo passati da 100 a 2000 in un settore in cui eravamo in crescita ma non così attrezzati. Con grandissima disponibilità, pur alle volte con qualche ritardo, abbiamo cercato di accontentare tutti. Certo, questa sarà un'evoluzione che anche con la ripresa andrà strutturata ed evoluta".

Quali i prodotti più richiesti?

"Ovviamente farina e lievito - spiegano all'unisono - all'inizio andavano letteralmente a ruba, non facevamo in tempo a far caricare gli scaffali che la gente comprava di tutto. La panificazione domestica, anche per il maggior tempo a casa, ha avuto un'esplosione incredibile. Ora abbiamo anche sacchi da 10kg di farina che la gente corre ad acquistare. Ma in generale la situazione si è stabilizzata. I primi giorni era una 'caccia' anche alla carta igienica".

Ci sono stati casi di clienti che sono venuti solo per poter 'uscire'?

"In realtà pochi - spiegano - la gente che fa acquisti li fa in modo corretto. Solo un signore ha speso 0,55 centesimi per un lime. Me lo hanno segnalato e lo abbiamo invitato ad evitare simili comportamenti"

Vi sono state modifiche tra la spesa 'tipo'?

"A dire il vero vi è stato un incremento delle vendite generali - ci spiegano - perchè prima la gente spesso usciva a cena con amici e parenti, oppure a pranzo era fuori casa. Ora invece sui generi di prima necessità vi è stato un incremento generale".

Per gli accessi vi sono code o momenti di difficoltà?

"L'idea del Sindaco Giuseppe Pignatiello e dei suoi colleghi è stata molto sensata e utile - spiega Guida Marcolongo - perchè ha permesso di 'spalmare' l'utenza su più giorni. La collaborazione con il Comune, anche per la spesa di necessità è molto importante. A dire il vero, i giorni poi più tranquilli sono il sabato e la domenica, perchè forse la gente pensa vi siano più accessi, in realtà è l'opposto. E le domeniche, fino a maggio, abbiamo addirittura chiuso il pomeriggio per i pochi clienti".

(Ricordiamo: da Robecchetto è consentito spostarsi a fare acquisti al Tigros di Buscate ed al Gigante di Castano il mercoledì e il venerdì; da Malvaglio è consentito spostarsi al Tigros di Buscate ed al Gigante di Castano il martedì e il giovedì; da Arconate è consentito spostarsi al Tigros di Buscate ed al Gigante di Castano il martedì, il mercoledì e il venerdì).

"Mi permetto però di segnalare come, da tutti i paesi confinanti, si possa raggiungere 'Il Gigante' per spese di necessità per prodotti non reperibili nel proprio Comune".

