Il suo proclama è chiaro e lo ribadisce a chiare lettere: dall'emergenza COVID-19 si esce se ognuno assume comportamenti responsabili e non mette a repentaglio, facendo il "battitore libero", se stesso e gli altri. Il sindaco Walter Cecchin avverte l'esigenza di riaffermare il concetto perché scrive: "In settimana sono stati segnalati da parte delle forze dell'ordine atteggiamenti e comportamenti irresponsabili da parte di alcuni ragazzi di San Giorgio che sono stati fermati senza gli obbligatori dispositivi di protezione individuale". E così il primo cittadino sangiorgese, che peraltro si è prestato anche personalmente a consegnare per le vie del paese le mascherine dando il suo significativo contributo, dà una bonaria ma ferma lavata di testa prima ai giovani: "non siate troppo spavaldi, prestate molta attenzione perché, anche se voi lo pensate, non siete Superman". Poi, visto che un comportamento improntato alla responsabilità germoglia da un sistema educativo efficace e costante, suona la campana per i loro genitori: "Invito le famiglie a una maggiore attenzione e informazione". E, già che c'è, ribadisce che si debba circolare con "Mascherina, guanti e gel disinfettante sempre a portata di mano, perché la nostra vita deve assolutamente continuare senza paura".

