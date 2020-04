'Favole a merenda'... online

Quattro appuntamenti di videoletture e video laboratori con l'associazione 'Genitoriamo' e la biblioteca di Castano. Sulle pagine Facebook il 23, 27 e 29 aprile e il 2 maggio.

La cultura, o più nello specifico la lettura che si modifica, ma non si ferma. E, in tempi di emergenza Coronavirus, quale strumento migliore può esserci per continuare a coinvolgere la cittadinanza se non quello tecnologico? Detto, fatto. Già, perché ecco che il Comune di Castano Primo, proprio per rendere omaggio a questo importante mezzo, appunto, culturale, ha deciso di organizzare una serie di incontri, inseriti nella campagna nazionale di promozione della lettura 'Il Maggio dei Libri'. "Una proposta che nasce grazie alla collaborazione con 'Genitoriamo' e che vedrà la nostra biblioteca aderire all'edizione 2020 - spiega l'assessore Luca Fusetti - Nello specifico, sono in calendario quattro videoletture e video laboratori di 'Favole a merenda' (con Francesca e Rachele), che saranno pubblicati online su https://www.facebook.com/genitoriamo/ e https://www.facebook.com/bibliotecacomunale.castanoprimo/. Il primo appuntamento, allora, è per giovedì 23 aprile, alle 16.30, per poi proseguire, sempre allo stesso orario, lunedì 27, mercoledì 29 e sabato 2 maggio".

