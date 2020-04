Polizia locale assieme

La scommessa è stata vinta. La stretta di mano tra i comandi di Polizia locale di San Giorgio e Canegrate ha partorito un ottimo esito. E sta dando risultati lusinghieri.

La scommessa è stata vinta. La stretta di mano tra i comandi di Polizia locale di San Giorgio e Canegrate ha partorito un ottimo esito. E sta dando risultati lusinghieri anche sul fronte della gestione dell'emergenza Coronavirus. Così le Amministrazioni comunali, in un comunicato congiunto, hanno voluto non solo esprimere la loro soddisfazione per questo ben riuscito connubio di professionalità e operatività, ma anche esprimere un profondo ringraziamento. "Quando - scrivono - dopo un lungo periodo di preparazione, Canegrate e San Giorgio su Legnano unificarono i comandi di Polizia locale era il 2 dicembre 2019, l'idea era di razionalizzare e aumentare le risorse, ma nessuno avrebbe potuto immaginare che questa scelta si sarebbe presto confrontata con un'emergenza mai vista, dimostrando tutto il suo valore". I due Comuni ricordano l'incessante azione di presidio del territorio che il comando unico sta portando avanti da febbraio mantenendo i contatti con i cittadini per intercettarne emergenze e necessità. Tanto che il comando è diventato, prosegue la nota dei due Comuni, "Una sorta d'ufficio di consulenza per i cittadini" e che il suo personale "Risponde con grande pazienza alla miriade di quesiti interpretativi scaturiti da ordinanze e decreti sfornati a getto continuo da chi sta sopra di no, la loro bussola, a differenza di quanto accade in altre realtà, è sempre un saggio buon senso". Attiva sul versante del presidio, la Polizia locale dei due Comuni è stata tale anche sul versante sociale, con particolare riferimento alla consegna dei pasti ai bisognosi e delle mascherine. "Bravi ed efficienti - concludono - ma anche con un cuore d'oro".

