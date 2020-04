Mercoledì 22 aprile alle 11 il maestro Andrea Andriolo proporrà nella chiesa parrocchiale di Vanzaghello un concerto. Lo si potrà ascoltare sui canali comunicazionali parrocchiali.

Anche la musica ha una funzione consolatrice e di sostegno. La Parrocchia sant'Ambrogio di Vanzaghello la propone, allora, come cura terapeutica del cuore e dell'anima in questo momento di lacerazione da COVID-19. Mercoledì 22 aprile alle 11 il maestro Andrea Andriolo proporrà nella chiesa un concerto dal titolo 'Libera me musica'. Per un' ora le note dell'organo terranno, quindi, compagnia ai vanzaghellesi che le potranno ascoltare sui canali comunicazionali del sito della Parrocchia. Una compagnia elevata a servizio non soltanto del sostegno, ma della speranza che la vita torni al più presto a stringere la mano alla normalità.

