Beni di prima necessità e a lunga scadenza per aiutare le famiglie in difficoltà a causa dell'emergenza Coronavirus. Il Comune di Turbigo scende in campo e lo fa con la 'Raccolta Alimentare'. Come funziona? Molto semplice: negli esercizi commerciali ci sarà uno scatolone con il logo comunale dove, appunto, la cittadinanza potrà lasciare i prodotti che vorrà donare. Come detto, si potranno mettere generi alimentari quali, ad esempio, pasta, scatolame, riso, olio, sale, zucchero, latte a lunga conservazione, ecc...), mentre per quanto riguarda i punti vendita sono 'Conad', 'Salumeria Re', 'Your Corner', 'Market Bar', 'La Bottega del Pane' di Bove Fabio, 'Panificio Pasticceria Lorenzini Emanuele', 'Limunat frutta&verdura alimenti bio' e 'La Frutta di Katia'.

