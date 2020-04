Turbigo e il Coronavirus

L'aggiornamento sulla situazione attuale in paese. Come sempre è il sindaco Christian Garavaglia a fornire i dati e i numeri. Il bilancio, allora, dall'inizio ad oggi.

L'aggiornamento, come sempre, arriva dal sindaco Christian Garavaglia. L'attuale situazione Coronavirus a Turbigo: "In questi giorni - dice il primo cittadino - abbiamo registrato due nuovi casi di tampone positivo e, contemporaneamente, anche due altre persone che, invece, sono guarite, tra le quali una sono io. Riassumendo, dunque, dall'inizio fino ad oggi ci sono stati 16 i turbighesi positivi, di questi, poi, 4 sono guariti e due, purtroppo, sono deceduti. Pertanto, in totale ne restano 10, di cui 1 è un cittadino non più residente in paese da tanti anni (stiamo approfondendo e sarebbe da togliere dal numero dei casi a Turbigo). In tutto, allora, siamo a 9. Inoltre, voglio aggiungere che le 2 situazioni, segnalate dai medici come sospetti, in realtà uno si è rivelato non essere COVID-19, in quanto ha fatto il tampone ed è risultato negativo, mentre l'altro caso è in fase di guarigione". Questi, alla fine, i numeri attuali, ai quali, poi, come già scritto in un precedente articolo di ieri (lunedì 20 aprile), si devono aggiungere le cifre della RSA 'Sant'Edoardo', dove ci sono 34 contagi (20 positivi e 14 con positivi a bassa carica; oltre ai 25 negativi).

