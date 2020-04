"Una mano, anche... due"

L'attività della Parrocchia abbisogna, specialmente in questo periodo tutto delicatezza ed emergenza, di un supporto economico forte per portare avanti le molteplici attività.

Una mano la si può dare; "magari anche due" specifica la Parrocchia di Canegrate nel sottolineare, sull'ultimo numero del bollettino 'Passaparola', che l'attività della Parrocchia abbisogna, specialmente in questo periodo tutto delicatezza ed emergenza, di un supporto economico forte per portare avanti le proprie molteplici attività. "Anzitutto - scrive la parrocchia retta da don Gino Mariani - noi ci eravamo impegnati come parrocchia per aiutare il progetto Kidist Mariam per i ragazzi di strada in Etiopia, fondato e gestito dai missionari d'Africa. Pur essendo anche noi in sofferenza, è giusto non dimenticare coloro che soffrono pesantemente nelle società più povere". Sofferenze che hanno mille volti, quindi, e mille latitudini che esigono una capillare attenzione anche in questo momento emergenziale. "Anche tra noi, qui in Italia - spiega ancora la parrocchia- parecchie persone sono state colpite pure nelle esigenze primarie, soprattutto per il cibo. La Caritas , gli oratori, in collaborazione con il comune e altre associazioni hanno fatto molto per venire incontro ai più bisognosi. Bisognerebbe però non dimenticarli troppo in fretta". Terzo spunto offerto dalla parrocchia è quello concernente il suo bilancio; le funzioni religiose sono sospese e le offerte, elemento di primordine per poter mandare avanti la vita di una parrocchia, hanno subito un'inevitabile flessione. "La parrocchia - si legge ancora- nel suo bilancio ordinario è stata molto penalizzata per le mancate entrate in queste settimane e nelle prossime. Ancor più soprattutto in questa situazione , in cui dobbiamo far fronte ai grossi debiti che ci restano per la ristrutturazione dell'oratorio". La parrocchia invita quindi i fedeli a un supplemento di generosità "per venire incontro ai bisogni dei poveri e della comunità". Un passo certo non semplice che "richiede certamente qualche sacrifico, ma pure certamente dà gioia e serenità".

