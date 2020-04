Cuggiono: nuovo caso di Covid-19

Nella giornata di oggi vengono a contarsi 22 casi complessivi nella comunità (compresi i decessi).

Dopo alcuni giorni di tregua, tornano a contare i casi di Covid-19 a Cuggiono. Nella giornata di oggi, infatti, vengono a contarsi 22 casi complessivi nella comunità (compresi i decessi). Un numero tutto sommato in linea con i paesi del nostro territorio, pur rimanendo il dubbio, grosso, su alcuni altri decessi non verificati e soprattutto su molti casi domestici non sottoposti a tamponi. Non rimanendo univoco il discorso della quarantena, tra i 14 giorni ufficiali e i 28 suggeriti, si spera e confida che le persone positive prendano tutte le dovute precauzioni per evitare un'ulteriore propagazione del virus. La raccomandazione rimane sempre la stessa: uscire solo per necessità, mantenere i dispositivi di sicurezza e la distanza di almeno un metro da tutti.

