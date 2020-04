Il Comune al 'fresco'

Il Comune di San Giorgio ha così pensato di mettere mano alla realizzazione di un impianto di condizionamento del quale il palazzo Comunale. Un progetto da più di 2 mila euro.

La calda stagione ha ormai fatto la sua comparsa. E vi è la necessità, per chi opera all'interno di un ambiente di lavoro, di disporre di un clima fresco adeguato per poter operare al meglio. Il Comune di San Giorgio ha così pensato di mettere mano alla realizzazione di un impianto di condizionamento del quale il palazzo Comunale, come ricorda la determina adottata allo scopo, non è provvisto. E quindi, specifica la determina, "Anche a causa della mancanza di isolamento termico dell'immobile, durante tutto il periodo estivo il microclima interno, con particolare riferimento al piano primo, risulta caldo raggiungendo anche i trenta gradi centigradi interni negli uffici". Per evitare quindi che i dipendenti comunali trascorrano la calda stagione boccheggiando negli uffici, ecco quindi che la giunta del sindaco Walter Cecchin ha messo in campo un progetto di realizzazione del valore di 2241,75 euro.

