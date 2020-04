Mancheranno i nonni...

Il 4 maggio si ripartirà, ma accanto a noi non ci saranno, più, purtroppo, molti nonni, da sempre un punto di riferimento. Ce li ha portati via il virus, in un attimo e in silenzio.

La generazione dei consigli, delle idee, degli aiuti, delle soluzioni a tutti i problemi, dell’esserci sempre e comunque; la generazione di chi ha lottato e non ha mai smesso di farlo, per noi, per il nostro Paese, per il passato, il presente e il futuro. Forse non l’abbiamo ancora capito oppure sì, ma di certo ce ne renderemo conto tra qualche settimana. E sarà dura, durissima... perché quando il 4 maggio si ripartirà (quella che è stata ribattezzata la ‘fase 2’) loro, molti di loro non ci saranno più. Volati via, per sempre, uccisi dal virus (il bastardo COVID-19), senza nemmeno un ultimo saluto, un abbraccio oppure un bacio. Si ricomincerà, infatti, la vita che dovrà tornare alla cosiddetta ‘nuova normalità’; il ‘rompete le righe’ per aziende, attività commerciali, uffici, non ancora, però, per le scuole e qui sarà chiaro, chiarissimo quanto fossero importanti. Mancheranno, altroché se mancheranno! Mancheranno, insomma, i tanti nonni. Quelli che c’erano sempre. Quelli che sapevi essere un punto di riferimento importante e fondamentale. Quelli che, se avevi bisogno di una mano, bastava semplicemente una telefonata o un messaggio ed arrivavano. Quelli che erano questo e tanto altro. Ecco molti non ci saranno più, purtroppo, d’ora in avanti. Non potranno più andare a prendere i nipoti alla fine della normale attività scolastica; non li accompagneranno più a calcio, a pallavolo, a basket, a danza, ecc... non si vedranno più al parco, in vacanza oppure per strada a giocare o passeggiare con i loro nipotini; non saranno più i primi a chiamarci il giorno dei nostri compleanni per gli auguri; non saranno lì accanto a noi, a guidarci e indirizzarci sulla strada giusta. Ci volteremo e ci guarderemo attorno, li cercheremo, come abbiamo sempre fatto (perché presi dai troppi, tanti impegni di lavoro e della quotidianità era a loro che ci affidavamo e ci affidiamo), ma stavolta, purtroppo, non li troveremo... e ci mancheranno tremendamente!

