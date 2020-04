Sostegno alla Croce Azzurra

“Questi segni di affetto ci spingono ancora di più a fare del bene e a farlo al meglio delle nostre possibilità”, commentano i volontari.

Il coronavirus sta facendo emergere il lato buono e solidale di tante persone. Per esempio, i tanti che stanno sostenendo con prelibatezze e non solo la Croce Azzurra, in questo periodo impegnata in prima linea nell'emergenza sanitaria con i trasporti in autoambulanza e il servizio di primo soccorso, anche al di fuori del territorio dell'Altomilanese.

Uova di cioccolato e colombe, frutta, gelato, biscotti, hamburger, arancini, pizza e chi più ne ha più ne metta: tanti commercianti e privati stanno facendo a gara a “sfamare” i volontari durante i turni. Non solo cibo, però: la ditta Ellamp Spa di Bodio Lomnago e un anonimo donatore hanno consegnato all'associazione 1500 mascherine chirurgiche, presidi più preziosi dell'oro in questo momento.

“Questi segni di affetto ci spingono ancora di più a fare del bene e a farlo al meglio delle nostre possibilità”, commentano i volontari.

Ricordiamo a chi volesse sostenere anche economicamente l'associazione, che si può fare una donazione al seguente iban: IT39 A030 6909 6061 0000 0073 553.

