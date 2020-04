8 ricette da 'quarantena'

Che voglia di ripartire! In attesa di poter uscire di casa, perché non cimentarsi in cucina, riproponendo quelle ricette facili facili, che si fanno in vacanza? Ecco alcune idee

Siamo in quarantena da oltre un mese ormai e la voglia di uscire di casa e di ripartire alla scoperta di nuove mete è tanta e comincia a farsi sentire. Nel frattempo, perché non utilizzare questo tempo per imparare a cucinare nuovi piatti? Non cose difficili, ma manicaretti golosi, facili e veloci, alla portata delle capacità di tutti.

Abbiamo chiesto ispirazione agli chef di Yescapa, la piattaforma europea di camper sharing tra privati, che ci hanno proposto 8 ricette che di solito sono perfette per chi viaggia in van, quindi all'insegna della praticità: 8 piatti – tra primi, secondi, contorni e dolci - all'insegna della semplicità, stagionalità e impatto gustativo, che potete provare adesso a casa, per poi riproporli non appena si potrà riaccendere il camper e viaggiare!

Riso, finocchio selvatico e ricotta

Ingredienti: gr 350 di riso; gr 150 di ricotta pecorina fresca; 2 mazzetti di finocchietto selvatico; sale.

Preparazione: mondate, lavate, spezzettate e cuocete il finocchio in abbondante acqua salata. Scolatelo e mettetelo da parte senza buttare l’acqua di cottura, nella quale verserete il riso. A cottura ultimata, amalgamate accuratamente con la ricotta e il finocchio. Servite caldo.

Pasta con l’uovo fritto

Ingredienti: gr 400 di spaghetti o bucatini; 4 uova; peperoncino piccante; pecorino grattugiato; olio evo; sale.

Preparazione: cuocete la pasta in abbondante acqua salata; scolatela e distribuitela nei piatti. Condite ognuno di essi con l’olio in cui avrete fatto cuocere le uova all'occhio di bue, spolverate di formaggio e peperoncino, completate con un uovo per ognuno dei commensali.

Frittata di broccoli e salsiccia

Ingredienti: gr 250 di broccoli già mondati e lavati; gr 150 di salsiccia piccante e coi semi di finocchio, semi stagionata e affettata; 6 uova; 1 spicchio d’aglio; olio evo; sale.

Preparazione: cuocete i broccoli in padella con l’olio e uno spicchio d’aglio, quindi aggiungete la salsiccia. A cottura ultimata, aggiungete le uova sbattute e salate, distribuendole in modo omogeneo. Girate la frittata per farla cuocere omogeneamente da entrambi i lati, infine, ultimate la cottura lasciando per pochi minuti su carta da cucina prima di servire.

Verdure di primavera

Ingredienti: gr 200 di piselli già sgranati; gr 200 di fave tenerissime già private dei baccelli; i cuori di 4-6 carciofi, ridotti a spicchi e passati in acqua acidulata con succo di limone; prezzemolo tritato; olio evo; sale.

Preparazione: unite tutti gli ingredienti, possibilmente in una pentola di coccio o un wok, con un litro d’acqua, mezzo bicchiere d’olio e sale e fate cuocere, a calore moderato per 45 minuti. Servite su crostini di pane, abbinando alla pietanza un ottimo bicchiere di Lambrusco.

Asparagi alla ciociara

Ingredienti: 3-4 mazzetti di asparagi selvatici; gr 600 di ricotta pecorina fresca; olio evo; sale.

Preparazione: mondate gli asparagi facendo scorrere pollice e indice lungo il gambo, fino a quando si staccheranno le punte. Lavateli e cuoceteli in un padellino con poca acqua, olio e sale, quindi scolateli e distribuiteli sulla ricotta ridotta a fettine, la cui dolcezza sarà temperata dall’amaro degli asparagi.

Fave con salsa all’aceto

Ingredienti: gr 800 di fave tenerissime; 2 spicchi d’aglio; mollica di pane casereccio raffermo; pecorino grattugiato; foglie di menta fresca; aceto di vino bianco; olio evo; sale.

Preparazione: con un coltello affilato tagliate il bordo fibroso dei baccelli senza farli aprire, quindi lavateli e cuoceteli interi in acqua salata. Scolateli e passateli in un tegame nel quale avrete fatto imbiondire l’aglio nell’olio. A cottura quasi ultimata, amalgamate la mollica con l’aceto, il formaggio, la menta spezzettata. Versate il composto sulle fave, lasciate riposare e servite tiepido o freddo.

Tagliolini dell’Ascensione (o al latte)

Ingredienti: gr 400 di tagliolini; 2 lt di latte; gr 400/500 di zucchero; cannella in polvere; prezzemolo; sale.

Preparazione: versate il latte in una pentola e portatelo a ebollizione, quindi aggiungete lo zucchero e lasciate che si sciolga. Servitevene per lessare la pasta che, una volta cotta, dovrà essere scolata e aromatizzata con abbondante cannella e poco prezzemolo finemente tritato.

Crema di ricotta

Ingredienti: gr 500 di ricotta pecorina fresca; caffè macinato o cacao, a piacere; gr 300/350 di zucchero; poche gocce di Strega o liquore aromatico.

Preparazione: amalgamate accuratamente il tutto bagnando, eventualmente, con pochissimo latte caldo in modo da ottenere una crema da consumare da sola o da distribuire su biscotti secchi inumiditi nel latte.

