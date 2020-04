Si verificano gli spostamenti

Un controllo importante, in più aree del paese, che rischia di diventare difficoltoso con l'aumentare delle aperture.

Un lavoro senza sosta quello della Polizia locale di Inveruno, impegnata nel territorio per controllare gli spostamenti dei cittadini ed il rispetto delle ordinanze. Un intervento, il loro, ancora più importante visto l'alto numero di contagi in paese. "I cittadini sono però attenti alle norme - ci spiegano - la quasi totalità dei fermati ha dimostrato di attenersi agli inviti a limitare gli spostamenti. Alcuni si recano a Cuggiono per visite e terapie in Ospedali, mentre spesso capita che fermiamo cittadini di altri paesi che vengono in territorio inverunese nei nostri punti vendita per prodotti che non riescono ad acquistare".

Un controllo importante, in più aree del paese, che rischia di diventare difficoltoso con l'aumentare delle aperture: "Più gente tornerà a spostarsi per lavoro o acquisti più sarà difficile fermare tutti - ci spiegano - ci affidiamo all'intelligenza delle persone, anche se noi proseguiremo a controllare anche con le altre Forze dell'Ordine. Se non altro, casi di persone 'a spasso' o senza mascherina non se ne riscontrano".

Approfittiamo anche per 'sfatare' una falsa diceria: non vi è legge che, se in due in auto, uno debba stare davanti ed uno dietro, piuttosto, in caso di due occupanti, si consiglia l'utilizzo anche in auto delle mascherine.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro