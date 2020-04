Controlli per le ordinanze

"Ricordiamo che si può andare oltre paese, ma solo nel paese limitrofo più vicino e non oltre, solo a fronte di mancanza di un bene negli esercizi commerciali del paese".

Monitoraggio del rispetto delle norme di sicurezza nelle realtà aziendali aperte e verifica degli spostamenti 'necessari'. Sono questi i principali obiettivi del Comando di Polizia locale di Cuggiono impegnato in queste settimane a verificare il mantenimento delle disposizioni governative per l'Emergenza Coronavirus. "Siamo soddisfatti della collaborazione della gente - ci spiegano gli agenti - chi si muove lo fa realmente per sole comprovate esigenze di salute (visite in Ospedale) o per la spesa. Ricordiamo che si può andare oltre paese, ma solo nel paese limitrofo più vicino e non oltre, solo a fronte di mancanza di un bene negli esercizi commerciali del paese".

Oltre ai pattugliamenti, a cui spesso collaborano anche Carabinieri e Guardie Forestali, vi è anche la verifica dei requisiti di sicurezza nelle attività aperte: dalla distanza di un metro all'obbligo di indossare la mascherina.

