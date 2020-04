COVID-19: altro caso e altra guarigione a Turbigo

L'aggiornamento del sindaco Christian Garavaglia: "Abbiamo un nuovo caso, ma c'è anche una persona guarita". Il punto, poi, sulla situazione attuale a Turbigo.

Un nuovo caso di positività al Coronavirus, ma anche un'altra guarigione a Turbigo. "Dall'inizio ad oggi, quindi - commenta il sindaco Christian Garavaglia - abbiamo avuto, in totale, 14 situazioni di positività; di questi, poi, due sono stati, purtroppo, decessi e due, invece, sono due persone guarite. Nello specifico, pertanto, allo stato attuale, abbiamo 10 casi, dei quali 8 o hanno già fatto il primo tampone di controllo e sono in attesa dell'esito o ce l'hanno prenotato. Perciò, direi che 8 nostri concittadini su 10 sono in fase di guarigione e, ovviamente, speriamo in bene. Infine, un aggiornamento anche sui due casi sospetti segnalati dai medici di base: uno ha fatto il tampone ed è risultato negativo, ossia era in definitiva un falso sospetto".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro