Il 'Carrello con il cuore'

Prima il 'Pane della solidarietà' per iniziativa di un panificatore cittadino. Adesso è la volta, da oggi (15 aprile), del 'Carrello con il cuore' per i più bisognosi.

Prima il 'Pane della solidarietà' per iniziativa di un panificatore cittadino. Adesso è la volta, da oggi (15 aprile), del 'Carrello con il cuore'. San Giorgio su Legnano amplia il novero dei servizi a supporto dei bisognosi in questo delicato momento di emergenza da COVID-19. "Si tratta - spiega il sindaco Walter Cecchin - di una raccolta di alimenti non deperibili in diversi punti del territorio comunale e attività commerciali". Sono stati, infatti, individuati diversi punti nei quali chi si recherà a fare la spesa per sé potrà lasciare in dono pure alcuni generi alimentari per gli altri. I punti sono la Coop di via Garibaldi, l'ingresso del Municipio, il Carrefour di via Pionieri dell'Aria, la salumeria Pegoraro di via Roma e l'ingresso della chiesa parrocchiale di via Manzoni.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro