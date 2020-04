Oltre 100 controlli e 7 verbali

Intenso lavoro della Polizia locale di Arconate, nel giorno di Pasqua e a Pasquetta. Servizi specifici e mirati per quanto concerne il rispetto delle direttive sul Coronavirus.

Strade di ingresso e uscita dal paese, ma anche le varie zone del centro: controlli mirati e specifici da parte della Polizia locale di Arconate durante i giorni di Pasqua e Pasquetta. "Abbiamo svolto servizi di verifica su tutto il territorio - spiega il comandante Emidio Varrato - In totale sono stati effettuati un centinaio di accertamenti, con 7 verbali per violazione delle direttive e dei divieti per quanto concerne l'emergenza Coronavirus. La nostra attività prosegue in maniera costante, al fine di tenere monitorate le singole situazioni".

