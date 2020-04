Benedetta con i 'ForTune'

Il video in questione è quello della canzone “Lunedì mattina” dei ForTune, un duo composto da Mattia Tagliani, tastierista e voce, e Mirko Ferrara, chitarrista e fonico.

Capita che un lunedì mattina ti imbatti in un video musicale su YouTube e dentro riconosci un volto noto: quello dell'inverunese Benedetta Colombo, 20 anni, studentessa di beni culturali, ma appassionata di arte, teatro e musica.

Il video in questione è quello della canzone “Lunedì mattina” dei ForTune, un duo composto da Mattia Tagliani, tastierista e voce, e Mirko Ferrara, chitarrista e fonico. Un progetto musicale nato da un anno, che prova a unire i suoni elettronici e acustici, cercando di creare atmosfere interessanti e suggestive, rimanendo vicini al panorama pop e cantautorale.

“Lunedì mattina” è il video che promuove l’uscita dell'EP “Combinazioni”, titolo tratto dal primo singolo del gruppo, oggi disponibile in tutti i digital store e sui vari servizi Streaming. Nel video si vede questa ragazza, cui è dedicata la canzone, che sembra rivolgersi direttamente a chi la sta riprendendo. E questa ragazza è Benedetta.

“Fin da piccola ho sempre amato recitare – ci racconta Benedetta - Ho seguito, in parallelo al mio percorso di studi, dei laboratori scolastici e successivamente ho frequentato per tre anni una scuola di recitazione. A oggi collaboro con l’associazione inverunese Palcattak”.

“Un’altra forma d’arte che è stata sempre presente nella mia vita è la musica e quando per la prima volta mi è stato proposto di partecipare a un video musicale, sono stata molto contenta di poter unire queste due passioni. Ho conosciuto i ragazzi della Visionary Film Production (coloro che hanno girato il video, ndr), I quali mi hanno chiamata per girare il video dei ForTune. In Lunedì mattina io interpreto la ragazza a cui è dedicata la canzone”.

“L’abbiamo girato a metà febbraio ai Giardini Estensi di Varese. Recitare davanti a una telecamera è molto diverso rispetto a recitare in teatro, bisogna rifare una stessa scena diverse volte e da diverse angolazioni e, a lavoro terminato, non riesci a renderti conto di come è venuto il video. Nonostante questo, è stata un’esperienza divertente e formativa. Con i ragazzi della Visionary si è instaurato un bel rapporto, sono sempre riusciti a mettermi a mio agio, e spero di tornare presto a lavorare con loro e con i ForTune”.

