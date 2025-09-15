Maestro Tanzini: sarebbero stati 100

Una prima data: il 15 giugno 1925, quando è nato. E poi una seconda: il 2025. Sì, perché se il maestro cavalier Ugo Tanzini fosse stato ancora in vita proprio quest’anno avrebbe tagliato nientemeno che l’invidiabile traguardo dei 100 anni.

Una prima data: il 15 giugno 1925, quando è nato. E poi una seconda: il 2025. Sì, perché se il maestro cavalier Ugo Tanzini fosse stato ancora in vita proprio quest’anno avrebbe tagliato nientemeno che l’invidiabile traguardo dei 100 anni. “Una lunga storia la sua, fatta di impegno, passione e tanto lavoro per portare la musica tra la gente - ricorda il nipote Alessandro - Già direttore della Banda Malerina e del Corpo Bandistico Musicale Santa Cecilia di Cuggiono, infatti, tra fine agosto e gli inizi di settembre del lontano 1967, cercando in paese musicanti di Turbigo della vecchia banda scioltasi nel primo dopoguerra e persone volenterose disponibili a formare una nuova realtà musicale, è riuscito a riunire 18 musicanti e a dare vita ufficialmente, il 15 settembre 1967 in concomitanza della Festa patronale turbighese, al Corpo Bandistico Musicale ‘La Cittadina’. E da lì, ecco che è cominciato un bellissimo percorso che ha portato il gruppo a diventare sempre di più un importante punto di riferimento e a farsi conoscere in varie zone d’Italia e anche all’estero”. La musica, alla fine, che era la sua vita. La musica per lui un grande, immenso amore. “Che ha trasmesso pure a me - continua - È stato grazie a lui se ho cominciato a suonare e da lui ho preso poi l’eredità alla guida de ‘La Cittadina’. Per me è sempre stato un esempio, una figura di riferimento e i suoi insegamenti mi accompagnano ogni giorno, sia alla direzione del Corpo Bandistico, sia nella quotidianità. Un maestro d’acciaio, come amo definirlo io, che sapeva sempre tirare fuori dai suoi musicisti le qualità e le capacità migliori, per farli esprimere al meglio”.

IL MAESTRO UGO TANZINI: MUSICA... CHE PASSIONE!



