Cuggiono: sono 21 i casi Covid-19

Una crescita lenta, ma purtroppo costante, che segna ancora la presenza del virus nel nostro territorio.

Non si ferma, nemmeno a Pasqua, la conta dei casi di Covid-19 a Cuggiono e nei paesi limitrofi. Si segnalano, infatti, altri due casi di cittadini positivi al Coronavirus. Una crescita lenta, ma purtroppo costante, che segna ancora la presenza del virus nel nostro territorio.

Di certo, nella giornata di ieri e di oggi, nonostante i negozi fossero chiusi e quindi senza apparenti motivazioni di spostamento (gli unici autorizzati erano il personale sanitario che andava in Ospedale) si sentivano troppe auto in circolazione.

Prudenza, pazienza e molta attenzione: solo così si potrà uscire da questa situazione e riprendere la vita sociale, ma distanziata.

