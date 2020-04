COVID-19: un caso in più a Vanzaghello

C'è un'altra persona risultata positiva al Coronavirus a Vanzaghello (si trova in isolamento domiciliare e gode di buona salute). Le altre situazioni in fase di miglioramento.

Un nuovo caso di positività al Coronavirus a Vanzaghello. Come sempre, ad annunciarlo è il sindaco Arconte Gatti: "La persona si trova in isolamento domiciliare e gode di buona salute - scrive il primo cittadino - Il dato, poi, confortante è che quasi tutti i contagi sono in fase di miglioramento. Resto in costante contatto con le famiglie, che si trovano a sostenere un momento di così grande difficoltà; in questa situazione è necessario non far loro mancare mai la nostra presenza. Voglio, altresì, ricordare, però, il senso di responsabilità che fino ad oggi ha contraddistinto il nostro paese non deve venire meno. Purtroppo, infatti, abbiamo riscontrato che alcune persone escono di casa per motivazioni non conformi alle ordinanze ed ai provvedimenti; è necessario continuare a rispettare le indicazioni delle autorità, perché chi non lo fa mette a rischio non solo la propria salute, ma anche quella di tutti noi. In questo fine settimana, infine, intensificheremo i controlli su tutto il territorio".

