Cuggiono: altri 2 casi di Covid-19

Tante, troppe ambulanze, si sentivano i ieri in paese. E purtroppo, qualche segno l'hanno già portato. Perchè la conta dei casi dei cittadini positivi al Covid-19 continua a crescere. Tra ieri e oggi, infatti, si registrano 2 nuove persone positive al Coronavirus, portando la conta dei casi totali a 19 per la comunità cuggionese.

Una 'doccia fredda', ma che deve sicuramente far riflettere tutti, perchè soprattutto nell'ultima settimana in tanti, troppi, hanno assistito a comportamenti un po' leggeri con uscite prolungate, qualcuno che corre, bambini che giocavano insieme. Solo tutti insieme si può uscire da questa situazione, serve estrema pazienza e grande responsabilità da parte di ognuno.

