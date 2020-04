Due nuovi casi a Castano

“Le notizie, purtroppo, oggi non sono buone”. Inizia così il quotidiano video di aggiornamento sulla situazione Coronavirus del sindaco di Castano, Giuseppe Pignatiello. “Non sono buone, perché ci sono due nuovi casi di positività al COVID-19 nella nostra città - continua - C’è, però, anche una comunicazione che ci fa ben sperare, ovvero una persona che è tornata alla vita normale. È importante proseguire nel rispettare le regole e le indicazioni”.

