Attivate due raccolte fondi a Turbigo: la prima per le persone in difficoltà, la seconda, invece, per la Protezione civile, sempre in prima linea quando c'è da portare il suo aiuto.

Un doppio aiuto; una doppia iniziativa di sostegno e vicinanza a chi ha bisogno e a coloro che, ormai da settimane, sono in prima linea per far fronte alla difficile emergenza Coronavirus. E' solamente l'ultima iniziativa del Comune di Turbigo che, accogliendo la proposta di molti cittadini, ha deciso di avviare una raccolta fondi - donazioni. "Più nello specifico - scrive il sindaco Christian Garavaglia - si è pensato di organizzare, appunto, una doppia iniziativa: la prima rivolta a quanti sono in difficoltà; la seconda, invece, per l'acquisto di attrezzature e mezzi della Protezione civile, sempre in campo quando c'è da aiutare la popolazione". Chi volesse dare il proprio contributo, allora, lo potrà fare o con la causale 'Aiuti economici' (codice IBAN IT63 J056 9650 2300 0000 7214 X20) o con la causale 'Protezione Civile' (codice IBAN IT71 C056 9650 2300 0000 7200 X06).

