1.500.000 euro alla Fondazione

"Un ringraziamento particolare al pittore Tiziano Colombo che ci ha donato un’opera artistica, un quadro “toccante” sul tema dell’emergenza sanitaria".

La Fondazione Ospedali taglia il record di raccolta a 1.500.000 euro grazie al cuore del territorio; hanno contribuito alla raccolta 2502 donatori.

"Non pensavamo di raggiungere in poco tempo, questo importante traguardo. Il ringraziamento va a tutti, dal più piccolo donatore, e a chi, e ce ne sono molti ed anche anonimi, ha fatto donazioni importanti".

Dei fondi raccolti sono stati utilizzati 709.290 euro per l’acquisto di apparecchiature elettromedicali (ecografi; monitor per la rilevazione dei parametri vitali, videolaringoscopi per l’intubazione dei pazienti, ecc), 363.060 euro per l’acquisto di materiale monouso per complessivi 1.072.350 euro. Sono in fase di valutazione le richieste d’acquisto pervenute ad oggi per un costo ipotizzato di circa 270.000 euro.

Tutti gli acquisti sono stati condivisi con la Direzione della ASST OVEST Milanese.

Sono state consegnate oggi alla ASST le prime 30.000 mascherine chirurgiche acquistate dalla Fondazione.

"Un ringraziamento particolare al pittore Maurizio Frattini che ci ha donato un'altra preziosissima opera, un quadro realizzato su una vecchia "asse da bucato". Le due opere sono adesso esposte all'interno dell'Ospedale di Legnano.

La generosità si è manifestata anche nella vicinanza dimostrata da molte attività che hanno offerto alla Fondazione prodotti alimentari pasquali per il personale delle Unità Operative nonché prodotti di desmocosmesi ad alta tollerabilità per il benessere della pelle, anche la più sensibile, specifici lenitivi e riepitelizzanti per la pelle delle loro mani, del loro viso e del loro corpo.

I tablet e gli altri strumenti tecnologici che sono stati donati per favorire la comunicazione dei pazienti con i parenti, sono stati distribuiti ai reparti che stanno curando i pazienti affetti da Coronavirus".

Ad oggi sono state coperte 51 notti presso i due Alberghi di Legnano e Magenta per il personale sanitario, che con responsabilità e spirito di abnegazione , ha scelto di non fare ritorno presso la propria abitazione per mantenere un “isolamento” verso i famigliari.

