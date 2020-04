"Un panificatore del nostro comune ha deciso di donare ogni giorno un certo quantitativo di pane per i cittadini più bisognosi".

Di tutti, da tutti, per tutti. Giovedì 9 aprile decolla a San Giorgio su Legnano l'iniziativa "Il pane della solidarietà". A indicarne genesi e finalità è il primo cittadino Walter Cecchin: "il pane è un bene comune che non deve mai mancare a nessuno- scrive - e per questo semplice pensiero un panificatore del nostro comune ha deciso di donare ogni giorno un certo quantitativo di pane per i cittadini più bisognosi". Il suo nome è avvolto nel mistero ma a contare è la straordinarietà del gesto solidale in un'epoca che alla solidarietà avvince in modo particolarmente forte. "Lo chiameremo il pane della solidarietà - prosegue Cecchin - e lo si troverà ogni giorno all'ingresso del comune ed è per chi ne ha più bisogno. Basta suonare il citofono dei servizi sociali, apriranno e potrete prendere in assoluto anonimato e riservatezza un piccolo sacchetto di pane dalla cesta posta all'ingresso per dividerlo con la vostra famiglia". Un piccolo, grande gesto solidale che rappresenta una spada lucente in più impugnata contro il Covid-19.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro