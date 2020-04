A Busto 'furto' di mascherine

Non bastasse l'emergenza per i contagi e i decessi da Covid-19, a Busto Garolfo scoppia anche il problema delle mascherine che qualche soggetto ruba dalle cassette postali.

Ricercarle e desiderarle per proteggersi va bene. Rubarle ovviamente no. Non bastasse l'emergenza per i contagi e i decessi da Covid-19, a Busto Garolfo scoppia anche il problema delle mascherine che qualche soggetto evidentemente a digiuno di ogni minima forma di senso civico ruba dalle cassette postali altrui. A segnalarlo, dopo avere a sua volta ricevuto al riguardo più di una segnalazione, è stato lo stesso sindaco Susanna BIondi. Che si rivolge direttamente agli autori di questi furti stigmatizzando il loro comportamento con poche ma incisive parole: "Ma ce la fate, non vi vergognate?". Dimostrazione del fatto che, per taluni, nemmeno il dover fronteggiare un'emergenza di tale portata e virulenza riesce a essere un elemento di coagulo sociale.

