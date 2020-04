Rapinata sul treno

Una malvivente, armato di coltello, ha colpito sulla tratta Castano-Turbigo. Vittima una donna che andava al lavoro. Nei giorni scorsi altro episodio in uno dei sottopassi a Castano.

Ha colpito in mattinata. E' salito sul treno, ha raggiunto la vittima e, dopo averla minacciata con un coltello, si è fatto consegnare i soldi, prima di allontanarsi facendo perdere le sue tracce. Rapinata lungo la tratta Castano - Turbigo: è successo nelle scorse ore e ad essere presa di mira è stata una donna residente, appunto, nella città del Castanese, che si stava recando al lavoro. Il tempo, insomma, di sedersi in uno dei vagoni del convoglio che ecco, subito dietro, arrivare il malvivente. Un normale passeggero, o almeno così sembrava, perché, pochi minuti per studiare la situazione e, poi, è entrato in azione, estraendo l'arma e minacciando la signora, facendosi dare il denaro all'interno della borsa. Un centinaio di euro, almeno dai primi rilievi, sarebbe questo il bottino, anche se ovviamente sull'episodio sono in corso le indagini da parte della Polizia locale del comando turbighese. La vittima, infatti, appena arrivata alla stazione di Turbigo, ha, immediatamente, lanciato l'allarme, mentre il balordo, nel frattempo, ripresa la bicicletta che aveva quando è salito sul treno, si era dileguato. Ma quanto accaduto stamattina sembra non sia l'unico episodio successo nel nostro territorio: nei giorni scorsi, infatti, un'altra rapina pare sia stata messa a segno in uno dei sottopassi di Castano, sempre protagonista un uomo e sempre armato di coltello. Le Forze dell'ordine sono al lavoro per cercare di fare chiarezza sulle due vicende e capire se si tratti della stessa persona.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro