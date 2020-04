Nuovi dispositivi di protezione individuali sono arrivati a Nosate. Così, dopo una prima distribuzione nei giorni scorsi, adesso ne verranno fatte altre.

Altre 1400 mascherine. Così, dopo una prima distribuzione nei giorni scorsi, molto probabilmente nel prossimo fine settimana verrà effettuata una seconda consegna a tutte le famiglie di Nosate. "In totale sono poco più di 300 i nuclei familiari nel nostro paese - spiega il sindaco Roberto Cattaneo - Ne daremo, dunque, 2 per famiglia e, successivamente, stiamo programmando anche un terzo giro per distribuirne altre. Voglio, infine, ricordare e rinnovare l'appello alla cittadinanza: restate a casa e uscite solo se strettamente necessario. Solo in questo modo si può ridurre il contagio. Insieme ce la faremo ad uscire dal difficile periodo".

