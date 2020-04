Coronavirus: mercoledì 8 aprile, dalle 9, a Turbigo la pulizia straordinaria eseguita dai Vigili del fuoco di diverse zone, luoghi e attività commerciali del paese.

Sarà in programma nella giornata di domani (mercoledì 8 aprile), come aveva già annunciato, qualche giorno fa, il sindaco Christian Garavaglia: ecco, infatti, la pulizia straordinaria, eseguita dai Vigili del fuoco, di diverse zone e attività commerciali di Turbigo. Più nello specifico, le aree direttamente interessante saranno la chiesa di Santa Maria Assunta (via Alla Chiesa), la stazione ferroviaria, la farmacia 'Pavanetto' (via Stazione), le scuole Elementari (via Giulio Cesare e piazza Martiri delle Foibe), il Conad (via Diaz), piazza Bonomi, piazza San Francesco, l'asilo Nido Villa Tatti (Primo Maggio, angolo via XXV Aprile), 'Lovison Dennis' (piazza San Francesco), 'La frutta di Katia' (via Allea), 'Lloyd's farmacia' (via Allea), panificio 'Lorenzini' (via Allea), 'Carta e Penna' (via Allea), ottica 'Zanardi' (via Allea), 'Bottega del pane' (via Roma), tabaccheria 'Coppo' (via Roma), palazzo Comunale, centro medico (via Volta), studio medico Corbetta (via Monte Nero), chiesa dei SS Cosma e Damiano (via Volta), 'Pancaffe' (via Volta), erboristeria 'Erbario' (via Volta), ufficio postale (via Fredda), cartoleria 'Sartorelli' (via Fredda), U2 supermercato (via Milano), 'Aresi Paolo' (via Milano), 'Limunat' (via Milano), 'Il Salotto' (via Milano), 'You Corner Market' (via Villoresi), protezione civile (via Don Minzoni), scuola dell'Infanzia (via Plati), salumeria 'Re' (via XXV Aprile), istituto 'Don Milani' (via Trieste), asilo Infantile (via Matteotti), oltre ai marciapiedi delle vie Allea e Roma. "Grazie ai pompieri a nome di tutta l'Amministrazione comunale - commenta il sindaco - E un ringraziamento alla 'Bama' per la collaborazione".

