Secondo decesso a Vanzaghello

C'è, purtroppo, un altro cittadino di Vanzaghello morto a causa dei sintomi del Coronavirus. La comunicazione è arrivata, nella serata di ieri, dal sindaco Arconte Gatti: "Ad oggi i casi di positività nel nostro paese, compresi i due decessi, sono, dunque, 10. Esprimo vicinanza alla famiglia colpita dal lutto a cui porgo un forte abbraccio e le più sentite condoglianze a nome di tutta la comunità. A questo triste annuncio, però, si aggiunge un dato confortante, ossia la dimissione dall'ospedale di un concittadino che continuerà a casa le sue cure. E' una notizia che fa bene al morale di Vanzaghello, ma che certamente non deve tradursi in un abbassamento della guardia".

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie!

Scegli il tuo contributo

5€

10€

20€

40€

100€

Altro