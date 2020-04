Il 'cuore' grande di Castano

Un messaggio che il sindaco Pignatiello ha voluto condividere sulla sua pagina Facebook. Le parole di uno dei tanti volontari che stanno collaborando per aiutare i più bisognosi.

Un messaggio che ha voluto condividere sulla sua pagina Facebook, per far vedere il 'cuore' grande della città, la 'sua' città', che ha l'onore e l'orgoglio di amministrare. Un testo che vuole essere, allo stesso tempo, l'occasione per dire grazie ai tanti volontari che, fin da quando è cominciata questa difficile e complessa emergenza legata al Coronavirus, hanno dato la loro disponibilità e sono in prima linea per portare aiuto e sostegno a chi, purtroppo, ne ha più bisogno. E, allora, ecco, appunto, che il sindaco di Castano Primo, Giuseppe Pignatiello (anche un po' in risposta ad alcune critiche ed attacchi che gli sono arrivati nelle ultime ore), ha deciso, come detto, di partire da queste parole, proprio di un volontario, per ribadire quanto oggi sia importante andare tutti nella stessa direzione, lasciando fuori ogni tipo e sorta di polemica. "Perdonami se ti disturbo - si legge nel messaggio - ma da qualche giorno voglio condividere con te le buone notizie che di questo periodo sono così preziose... Quando abbiamo creato il gruppo per la distribuzione non ci aspettavamo la risposta che abbiamo ricevuto. 20 ragazzi tra i 25 e i 40 anni che hanno dato disponibilità totale e adesso le consegne sono quasi 150. Il secondo gruppo che abbiamo creato conta 50 persone che da casa informano anziani e castanesi bisognosi del servizio e del numero di telefono. Coordinandoci con la Protezione civile, 12 dei nostri volontari si occupano della raccolta alimentare con altrettanti volontari dei loro. La Polizia locale, poi, ci ha fornito tutto il materiale ed il supporto per riuscire a dare una mano. La Parrocchia ha dato disponibilità totale. Oggi abbiamo predisposto il salone dell'oratorio con 10 tavoli per l'impacchettamento delle mascherine mantenendo distanze e protocolli di sicurezza. Non so quanto durerà questa emergenza, ma credo che essere a Castano sia proprio una gran fortuna... Spero di averti anche solo per un momento migliorato questi giorni pesanti... Emanuele".

