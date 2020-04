'Furbetti' dell'autocertificazione

La Polizia locale di Turbigo e Nosate sta formalizzando le prime denunce per false autodichiarazioni nei confronti di cittadini di Castano, Robecchetto e, appunto, Turbigo.

False autodichiarazioni... ecco, allora, anche le prime denunce. Le stanno formalizzando, infatti, dopo attenti accertamenti e indagini, proprio in queste ore gli uomini della Polizia locale di Turbigo e Nosate. Più nello specifico, a finire sotto la lente del comando di piazza Bonomi sono due cittadini di Castano Primo, due turbighesi ed uno di Robecchetto, oltre ad altre 12 posizioni sospette e per le quali sono in corso ulteriori verifiche. "Inutile tentare di imbrogliare le Forze dell'ordine pensando che la compilazione dell’autocertificazione diventi una sorta di lascia passare - commenta il comandante Fabrizio Rudoni - Per quanto riguarda il nostro ufficio, voglio ribadire che i documenti vengono analizzati uno ad uno, chiedendo integrazioni al datore di lavorio e ad altri soggetti che possano confermare la veridicità di quanto messo nero su bianco. Questa sorta di gioco a 'guardie e ladri' deve cessare! Non è possibile rincorrere pensionati che tentano di scappare, casalinghe che millantano mille problemi inesistenti o persone che fingono di tornare dal lavoro oppure di dover andare dai genitori anziani. Bisogna essere tutti responsabili delle nostre azioni". Ma non è finita qui, perché, contemporaneamente, sono in corso indagini anche in merito ad una catena della grande e media distribuzione, fuori dal territorio di Turbigo, in quanto la stessa sembrerebbe aver dato informazioni non del tutto corrette ai propri clienti per quanto concerne la spesa on line con ritiro sul posto. "A tal proposito - conclude Rudoni - è stato inviato un preciso quesito alla Prefettura di Milano il cui esito dovrebbe arrivare ad ore. Pure in questo caso non sono da escludere dei provvedimenti di carattere sia penale che amministrativo".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro