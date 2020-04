Le rette dell'Infanzia e Nido

Niente rette per marzo e aprile per le scuole dell'infanzia comunale e parrocchiale e per il nido. Chi ha pagato in forma anticipata, verrà rimborsato; lo stesso per il pre scuola.

L'avevano anticipato la scorsa settimana e, adesso, è diventato realtà, con l'approvazione in giunta: niente rette per il mese di marzo e aprile per il servizio della scuola dell'infanzia comunale e parrocchiale e del nido. "In considerazione della sospensione delle attività anche dei servizi per l’infanzia e scolastici - si legge nella nota del Comune di Magnago e Bienate - come Amministrazione comunale abbiamo stabilito, appunto, che per il mese di marzo ed aprile le rette non saranno richieste per il servizio della scuola dell’infanzia comunale e, sulla scorta di accordi anche con i gestori, così avverrà per i servizi della scuola dell’infanzia parrocchiale e del servizio nido in concessione ad ACOF. Coloro che hanno pagato in forma anticipata, vedranno rimborsate nelle prossime settimane le somme versate; per il servizio di pre scuola pagato in forma anticipata per tutto l’anno, sarà rimborsata una pro quota in corrispondenza dei mesi solari di mancata erogazione del servizio. Inoltre, nel caso si proseguirà con la sospensione delle attività, adotteremo eventuale ulteriore atto per tutelare le famiglie. Un gesto di importante attenzione che abbiamo voluto assicurare in un momento così delicato per tutti. Nel frattempo continuano le attività a distanza curate dai gruppi dei nostri servizi scolastici".

