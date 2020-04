Truffatori per le mascherine

Il messaggio del sindaco di Turbigo, Christian Garavaglia: "Mi hanno segnalato di persone che si aggirano dicendo di dover distribuire le mascherine del Comune. Non è vero".

"Le mascherine del Comune saranno distribuite nei prossimi giorni, solo e soltanto dai gruppi di Protezione Civile. Diffidate di qualsiasi altra persone che si dovesse presentare nelle vostre abitazioni". Un messaggio chiaro e preciso quello del sindaco di Turbigo, Christian Garavaglia, e che arriva dopo alcune segnalazioni, ricevute proprio in queste ore, di gente che, millantando di dover portare, appunto, le mascherine comunali, avrebbe cercato di entrare nelle case dei turbighesi. "Non è vero; non è così - dice - Voglio ripeterlo: la distribuzione verrà fatta solamente tramite la Prociv, con un'apposita busta con il logo del Comune. Sono arrabbiato che ci siano in giro degli sciacalli e se qualcuno cerca di truffarvi, chiamate immediatamente la Polizia locale al numero 347/5230050".

