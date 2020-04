Sanificazione in città

Operazioni lungo le strade e nelle aree pubbliche, grazie a Vigili del fuoco e Protezione Civile. Nei prossimi giorni ci sarà un secondo passaggio con il Consorzio dei Navigli.

Strade, piazze e i cosiddetti luoghi critici della città: non si fermano le iniziative messe in campo dall'Amministrazione comunale per far fronte il più possibile alle delicata e grave emergenza Coronavirus con la quale, ormai da settimane, tutto il nostro Paese si sta confrontando. E così, ecco adesso anche le operazioni di sanificazione delle aree pubbliche. "Un grazie di cuore ai Vigili del Fuoco di Inveruno e alla nostra Protezione Civile - scrive il sindaco di Castano, Giuseppe Pignatiello - Stiamo effettuando una sanificazione straordinaria, mentre, nei prossimi giorni, verrà fatto un ulteriore passaggio ad opera del Consorzio dei Navigli. Un intervento che naturalmente non può essere considerato risolutivo, ma di certo è un'attenzione in più per controllare la diffusione del COVID-19".

