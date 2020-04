COVID-19: 11 oggi i casi a Turbigo

Salgono a 11 i casi di positività al Coronavirus a Turbigo, più altre due situazioni sospette. "Vi ricordo, inoltre, che abbiamo reperito mascherine che distribuiremo alle famiglie".

Salgono a 11 i casi di positività al Coronavirus a Turbigo, più due ulteriori situazioni sospette (come segnalato dai medici, pur non avendo fatto il tampone). A darne comunicazione è il sindaco Christian Garavaglia: "Oltre a questi cittadini - spiega - ci sono quelli che, essendo entrati in contatto con i positivi, sono in isolamento ed è a casa. Voglio segnalare, inoltre, che il Comune è riuscito a reperire delle mascherine; non è stato facile, ma ce l'abbiamo fatta e adesso vorremmo distribuirne gratuitamente 2 per ogni nucleo familiare, indipendentemente dalla composizione della famiglia. In tale senso, quindi, stiamo organizzando la consegna che verrà fatta nei prossimi giorni, in base alla disponibilità dei gruppi di Protezione Civile. Vi invito, infine, a guardare il sito del Comune, così come la pagina Facebook e anche la mia personale, dove abbiamo caricato le modalità per poter accedere ai contributi per l'acquisto di alimenti; l'ordinanza del 29 marzo, infatti, da ai Comuni dei fondi da erogare a chi è in difficoltà e ne ha bisogno".

