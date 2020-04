Covid-19: 12 i casi a Cuggiono

L'invito ufficiale a "non uscire di casa" permane e viene rinnovato, almeno fino al 13 aprile.

Prosegue, fortunatamente, lentamente la conta dei casi di positività anche a Cuggiono. Ad oggi, sono 12 le persone totali (tra cui alcuni decessi) che hanno contratto il Coronavirus. Numeri in linea con quelli del territorio che progressivamente avanzano ma lasciano anche alcuni dubbi su morti non verificate e soprattutto sul mancato tampone a familiari dei contagiati e su altri cittadini con sintomi lievi da non richiedere il ricovero.

In paese, però, da più parti sale l'insofferenza per una mancanza di guida pubblica in questo momento storico così delicato, così come mancano iniziative urgenti di sostegno alla popolazione (mascherine a domicilio, sanificazione strade, ecc) e che rimbalzano nei commenti dei social e tra le chiamate dei cittadini.

